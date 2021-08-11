Украинские спасатели продолжают тушить пожары в Греции. Фото. Видео

В Греции спасатели ГСЧС Украины продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"10 августа сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек проведены работы на территории Северной Евии, вблизи города Каматриадес. Локализовано низовой пожар по кромке около 4 500 метров и ликвидировано отдельные ячейки на площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении.
Также локализовано верховой пожар на площади 900 м. кв. В ходе работ спасен отдельно стоящий жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового сада. Работы продолжаются.
Пожары уничтожили большие площади сельскохозяйственных угодий и вызвали нарушения в работе систем электроснабжения и водоснабжения, сообщает местный портал Ekathimerini.
Во вторник, 10 августа, власти эвакуировали жителей 21 села. Ожидается, что в среду на место прибудут дополнительные силы для борьбы с огнем.
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