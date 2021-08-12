NASA опубликовало интерактивную карту пожаров на планете, которые видны из космоса. Карта опубликована на сайте NASA.
Красные точки на карте означают места пожаров. Некоторые территории на карте почти полностью красные. Как видно, 5 из 6 континентов Земли страдают от пожаров.
Уточняется, что некоторые красные точки обозначают извержения вулканов или факелы огня на газовых месторождениях, однако большинство обозначений являются лесными пожарами.
На карте видно, что от пожаров страдает Европа, Африка, США, Южная Америка, РФ и север Австралии.