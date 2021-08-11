Полиция: К ограблению «Золотого века» в Запорожье причастны сотрудники службы охраны. Фото. Видео

В Запорожье объявили подозрение членам ОПГ, которые обокрали ювелирную сеть магазинов «Золотой век» и были задержаны сотрудниками уголовного розыска. В состав организованной преступной группы входило три человека. Все они работали в охране заведения. Двум из них избраны меры пресечения, третьего объявили в розыск.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 14 июня в полицию обратился представитель компании «Золотой век». Он заявил, что в офисном помещении по улице Рекордной в Запорожье, неизвестный тайно, путем отключения сигнализации, проник в сейфовую комнату и похитил 20 тыс. долларов, более миллиона евро, а также около трех миллионов гривен. По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
«Сотрудники управления уголовного розыска сразу выдвинули версию причастности к краже работника магазина. Ведь сейфы были открыты подбором кода, а записи с камер видеонаблюдения исчезли. Отрабатывая ее, оперативники обнаружили, что охранник 1974 года рождения, уроженец Донецкой области, трудоустроился по поддельным документам под вымышленным именем. Полицейские установили его настоящую личность и проинформировали все пункты пересечения украинской границы. Менее, чем через двое суток, человека остановили сотрудники пограничной службы при попытке пересечь пропускной пункт в Луганской области», - сообщают в полиции.
Правоохранители нашли часть похищенных денег в автомобиле «Шевроле», который мужчина только купил и хотел поехать на территорию Российской Федерации. Остаток денежных средств он спрятал на территории дома своих родителей в Донецкой области. Купюры в национальной и иностранной валюте были разложены в полиэтиленовые пакеты и закопаны в землю. Деньги обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска совместно со следователями следственного управления ГУНП в Запорожской области. Большую часть похищенной наличности удалось вернуть.
Бывшего охранника ювелирного сети задержали в соответствии с ст.208 УПК. Подозреваемый, под тяжестью доказательств, полученных полицейскими, признался в содеянном. Он сообщил, что по протекции старого друга, устроился охранником, с целью совершить кражу денежных средств. Используя камеры видеонаблюдения, он подобрал коды к сейфам, а в день совершения преступления примерно на час выключил электроснабжение и сигнализацию, чтобы их опустошить.
Кроме этого, было установлено, что к совершению уголовного преступления причастны еще два человека. Мужчины 1972 и 1967 годов рождения работали на руководящих должностях службы охраны ювелирного заведения. В автомобиле 49-летнего злоумышленника изъяты ювелирные изделия, а по месту жительства - денежные средства в сумме более 20 000 евро. Кроме этого, в помещении этого же фигуранта были изъяты граната РГД-5. По факту незаконного обращения с оружием открыто еще одно уголовное производство.
По результатам рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения, на основании постановления суда, двух фигурантов взяли под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск. Досудебным расследованием установлено, что все трое злоумышленников для совершения кражи действовали по заранее разработанным общим планом. Во время совершения уголовного преступления у каждого из них была своя функция.
На основании собранных материалов 10 августа следователем следственного управления областной полиции, по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, трем фигурантам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины в составе организованной преступной группировки. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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