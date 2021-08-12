Запорожская полиция опубликовала видео задержания группировки, которая грабила уголь с вагонов

Национальная полиция Украины опубликовала видео задержания группировки, которая грабила уголь и удобрения с вагонов. В преступную организацию входили около 40 человек.
В течение одного дня они похищали от 5-ти до 30-ти тонн груза. Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что 34-летний житель Запорожской области создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы. Вместе с тем к данной деятельности были привлечены работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В общем преступная организация насчитывала около 40 человек.
Злоумышленники похищали продукцию, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. Установлено, что в течение одного дня фигуранты отгружали от 5-ти до 30-ти тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали среди населения смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.
Кроме того, установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета. Установлено и задокументировано около 30 фактов преступной деятельности.
Полицейские провели 58 санкционированных обысков, в которые были вовлечены около 200 полицейских: оперативники Департамента уголовного розыска, следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники полиции Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, по силовой поддержки батальона полиции особого назначения из Днепропетровской и Донецкой, Харьковской и Кировоградской областей.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции организатору и 15-ти активным участникам организованной преступной организации сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 255 (Создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. 12 фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации, причастных к совершению уголовных преступлений. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена сумма ущерба.