После пожаров Турция страдает от наводнений. Видео

РепортерUA 12 Авг 2021 - 15:48

В Турции северный черноморский регион пострадал от масштабных наводнений, охвативших провинции от Бартына до Синопа. Об этом сообщает Daily Sabah.

Причиной наводнения стали сильные дожди. В регионе началась эвакуация, одна женщина пропала без вести, как минимум пять человек погибли.

В городе Бартын вода затопила большое количество домов и автомобилей. Часть дороги обрушилась, когда бульдозеры пробирались через подтопление, чтобы спасти 20 человек.

Сообщается, что 13 человек получили травмы в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Во многих районах прекратилось электроснабжение. В провинции Синоп эвакуировали государственную больницу.

Большое количество людей было эвакуировано вертолетами. Министерство внутренних дел попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места.

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