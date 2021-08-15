С прошлого вечера в Карпатах ищут заблудившегося ребенка. Фото. Видео

В Карпатах со вчерашнего вечера спасатели ищут заблудившегося ребенка. Поиски ведутся вблизи поселка Ворохта в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РепортерUA о ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Поиски мальчика, 2015 года рождения, который заблудился во время подъема на гору Говерла, возобновились сегодня утром.
«Создано семь поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла», - рассказали в ГСЧС.
К поиску ребенка привлечены 156 человек и 19 единиц техники, а также три собаки и квадрокоптер. Ребенка ищут спасатели, полицейские, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, волонтеры, а также работники Карпатского национального природного парка.
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