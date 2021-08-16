В Гаити в результате землетрясения погибли более 700 человек. Фото

В Гаити, в результате землетрясения магнитудой 7,2, погибли 724 человека. Число жертв может возрасти. Об этом пишет РепортерUA со ссылкой на Independent.
Во время подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.
Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.
Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.
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