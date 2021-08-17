В Крыму задержали пять татар: Зеленский отреагировал

Российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар, сообщает Крымская солидарность, пишет РепортерUA.
По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек:
- в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
- в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
- в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,
- в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.
Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.
Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец.
Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. Президент подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.
«Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены», - отметил Зеленский в Twitter.
Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.
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