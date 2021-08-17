В Крыму задержали пять татар: Зеленский отреагировал

РепортерUA 17 Авг 2021 - 13:14

Российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар, сообщает Крымская солидарность, пишет РепортерUA.

По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек:

  • в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
  • в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
  • в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,
  • в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.

Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец.

Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. Президент подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.

«Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены», - отметил Зеленский в Twitter.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

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