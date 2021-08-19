Что делать, если вы получили ожог от медузы: рекомендации МОЗ

РепортерUA 19 Авг 2021 - 11:04

В Министерстве здравоохранения заявили, что количество медуз в Азовском море катастрофически увеличилась и дали рекомендаци о том, что делать, если вы получили ожог от медузы.

Специалисты отмечают, что щупальца медузы содержат зазубренные микроскопические жала, у каждого из которых есть крохотная луковица с ядром и спиральная трубка с острым концом. Медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу. Даже если медуза мертва или ее выбросило на пляж, она все равно может ужалить, если к ней прикоснуться.

В месте контакта с кожей может возникнуть: 

  • Жжение, покалывание;

  • Онемение;

  • Покраснение.

Что делать, если получен ожог после контакта с медузой? 

Выйти из воды, вытащить пинцетом видимые жала, место ожога промыть морской или соленой водой. В случае, если боль очень сильная, то нужно выпить обезболивающее.  Облегчить зуд могут антигистаминные препараты.

Что делать нельзя? 

Не промывать место ожога пресной водой - это увеличит ожоговый участок. Не растирать место ожога в течение нескольких часов. Не протирать место ожога спиртосодержащими средствами. 

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