Что делать, если вы получили ожог от медузы: рекомендации МОЗ

В Министерстве здравоохранения заявили, что количество медуз в Азовском море катастрофически увеличилась и дали рекомендаци о том, что делать, если вы получили ожог от медузы.
Специалисты отмечают, что щупальца медузы содержат зазубренные микроскопические жала, у каждого из которых есть крохотная луковица с ядром и спиральная трубка с острым концом. Медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу. Даже если медуза мертва или ее выбросило на пляж, она все равно может ужалить, если к ней прикоснуться.
В месте контакта с кожей может возникнуть:
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Жжение, покалывание;
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Онемение;
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Покраснение.
Что делать, если получен ожог после контакта с медузой?
Выйти из воды, вытащить пинцетом видимые жала, место ожога промыть морской или соленой водой. В случае, если боль очень сильная, то нужно выпить обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты.
Что делать нельзя?
Не промывать место ожога пресной водой - это увеличит ожоговый участок. Не растирать место ожога в течение нескольких часов. Не протирать место ожога спиртосодержащими средствами.
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