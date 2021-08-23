Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского становления государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года.
В 2009 году были внесены изменения в этот указ, и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.
В новые времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.
23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховного Совета, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.
В Киеве 23 августа этого года ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой флаг. А 24 августа на параде в День Независимости военные будут нести 30-метровый государственный флаг.
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