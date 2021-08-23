В Украине отмечают День Государственного Флага

РепортерUA 23 Авг 2021 - 09:40

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского становления государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ, и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

В новые времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховного Совета, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

В Киеве 23 августа этого года ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой флаг. А 24 августа на параде в День Независимости военные будут нести 30-метровый государственный флаг.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...