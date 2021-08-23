Фоторепортаж: На самом высоком флагштоке Запорожья подняли флаг Украины

Сегодня, 23 августа, запорожцы подняли флаг на острове Хортица на Кургане Единства.
Высота флагштока 40 метров, а с учетом высоты кургана, сине-желтый флаг появился на высоте 55 метров.
Государственный флаг Украины на Кургане Единства поднимали: Андрей Беляев – командир воинской части 3033 НГУ; Владимир Чепига – командир воинской части А2176; лицеист Илья Брыка и Олимпийский серебряный призер Парвиз Насибов.
Также флаги Украины были подняты во всех городах, населенных пунктах и общинах нашего края. Всего около 300 флагов синхронно, в 9:00 утра запестрели на флагштоках Запорожской области.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.