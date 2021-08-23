Фоторепортаж: На самом высоком флагштоке Запорожья подняли флаг Украины

РепортерUA 23 Авг 2021 - 12:22

Сегодня, 23 августа, запорожцы подняли флаг на острове Хортица на Кургане Единства.

Высота флагштока 40 метров, а с учетом высоты кургана, сине-желтый флаг появился на высоте 55 метров.

Государственный флаг Украины на Кургане Единства поднимали: Андрей Беляев – командир воинской части 3033 НГУ; Владимир Чепига – командир воинской части А2176; лицеист Илья Брыка и Олимпийский серебряный призер Парвиз Насибов.

Также флаги Украины были подняты во всех городах, населенных пунктах и ​​общинах нашего края. Всего около 300 флагов синхронно, в 9:00 утра запестрели на флагштоках Запорожской области.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/don_3337.jpg
public://uploads/photos/don_3357.jpg
public://uploads/photos/don_3359.jpg
public://uploads/photos/don_3364.jpg

public://uploads/photos/don_3369.jpg
public://uploads/photos/don_3375.jpg
public://uploads/photos/don_3383.jpg
public://uploads/photos/don_3398.jpg
public://uploads/photos/don_3403.jpg
public://uploads/photos/don_3413_0.jpg
public://uploads/photos/don_3419.jpg
public://uploads/photos/don_3427.jpg
public://uploads/photos/don_3458.jpg
public://uploads/photos/don_3470.jpg
public://uploads/photos/don_3472_0.jpg
public://uploads/photos/don_3493.jpg
public://uploads/photos/don_3511.jpg
public://uploads/photos/don_3524.jpg
public://uploads/photos/don_3537_0.jpg
public://uploads/photos/don_3557.jpg
public://uploads/photos/don_3566.jpg
public://uploads/photos/don_3582.jpg
public://uploads/photos/don_3593_0.jpg
public://uploads/photos/don_3605.jpg
public://uploads/photos/don_3619_0.jpg
public://uploads/photos/don_3640.jpg
public://uploads/photos/don_3653.jpg
public://uploads/photos/don_3666.jpg
public://uploads/photos/don_3672_0.jpg
public://uploads/photos/don_3677.jpg
public://uploads/photos/don_3684.jpg
public://uploads/photos/don_3792_0.jpg
public://uploads/photos/don_3839.jpg
public://uploads/photos/don_3858.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...