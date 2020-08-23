В Киеве подняли крупнейший стяг ко Дню государственного флага. Фото

В Киеве состоялась церемония поднятия самого большого в стране флага Украины. Об этом сообщает сайт мэра столицы Виталия Кличко в субботу, 22 августа.
«Мэр Киева Виталий Кличко на Печерских холмах открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины», – говорится в сообщении.
Крупнейший флаг подняли ко Дню государственного флага, который отмечается в Украине 23 августа – накануне Дня независимости.
Флагшток сооружен на символическом месте. С Печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока – около 90 метров. А размеры полотнища – 16 на 24 метра.