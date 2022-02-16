На запорожской «Радуге» развернули огромный флаг Украины. Фото

Сегодня, 16 февраля, в День единения Украины, на каскаде фонтанов «Радуга» прошла патриотическая акция. В ней приняли участие представители власти и жители города.
Сегодня запорожцы вместе со всей страной демонстрировали свою сплоченность и единство. Участники развернули огромный сине-желтый флаг, размером 20х50 метров, и спели гимн Украины.
Отметим, что согласно указа президента Украины в этот день был поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, выполнен в 10:00 Государственный Гимн Украины и проведен зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
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