На запорожской «Радуге» развернули огромный флаг Украины. Фото

РепортерUA, фото с телеграм-канала Александра Старуха 16 Фев 2022 - 11:45

Сегодня, 16 февраля, в День единения Украины, на каскаде фонтанов «Радуга» прошла патриотическая акция. В ней приняли участие представители власти и жители города.

Сегодня запорожцы вместе со всей страной демонстрировали свою сплоченность и единство. Участники развернули огромный сине-желтый флаг, размером 20х50 метров, и спели гимн Украины. 

Отметим, что согласно указа президента Украины в этот день был поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, выполнен в 10:00 Государственный Гимн Украины и проведен зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

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