День единения: запорожцы могут присоединиться к национальному флешмобу

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения. Соответствующий указ №53/2022 опубликован на сайте главы государства.
В этот день призывают вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты. Согласно указу, в этот день будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10:00 Государственный Гимн Украины.
Запорожцев призывают присоединяться к национальному флешмобу и устанавливать на своих страницах в фейсбуке официальный баннер.
Отметим, что сегодня, в Запорожье планируется патриотическая акция. На каскаде фонтанов «Радуга» будет развернут один из самых больших флагов Украины. Присоединиться к акции могут все желающие.
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