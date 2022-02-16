В Украине сегодня отмечают День единения

РепортерUA 16 Фев 2022 - 09:02

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения. Соответствующий указ №53/2022 опубликован на сайте главы государства. 

Теперь каждый год 16 февраля в Украине на государственном уровне будут отмечать День единения. В этот день призывают вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Согласно указу, в этот день будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10:00 Государственный Гимн Украины и проведены зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем единения и подчеркнул, что наш дом – Украина и защитить ее можно, только объединившись. Об этом он заявил в начале специального телемарафона.

«Сегодня важный день - день единения нас всех. Мы разные! Разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, но объединяет нас единое желание - желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, в Украине.

«И никто наш дом не будет так любить, как мы любим, и никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север - звучит только вместе , но звучит сильно», – отметил глава государства.

Всеукраинский телемарафон

В рамках Дня единения на всех телеканалах страны проходит телемарафон, который продлится с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. В нем примут участие все общенациональные каналы.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, в это время все телеканалы фактически будут вещать одной картинкой.

При поддержке Госкино состоятся показы в кинотеатрах и на телеканалах фильмов украинского производства. Среди мероприятий 16 февраля также пройдет молебен за единение в Софии Киевской.

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