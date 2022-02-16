В Украине сегодня отмечают День единения

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения. Соответствующий указ №53/2022 опубликован на сайте главы государства.
Теперь каждый год 16 февраля в Украине на государственном уровне будут отмечать День единения. В этот день призывают вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.
Согласно указу, в этот день будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10:00 Государственный Гимн Украины и проведены зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
«Сегодня важный день - день единения нас всех. Мы разные! Разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, но объединяет нас единое желание - желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, в Украине.
«И никто наш дом не будет так любить, как мы любим, и никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север - звучит только вместе , но звучит сильно», – отметил глава государства.
Всеукраинский телемарафон
В рамках Дня единения на всех телеканалах страны проходит телемарафон, который продлится с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. В нем примут участие все общенациональные каналы.
По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, в это время все телеканалы фактически будут вещать одной картинкой.
При поддержке Госкино состоятся показы в кинотеатрах и на телеканалах фильмов украинского производства. Среди мероприятий 16 февраля также пройдет молебен за единение в Софии Киевской.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.