В Запорожье отпраздновали День Государственного флага. Фото

Сегодня на острове Хортица состоялось праздничное мероприятие ко Дню Государственного флага Украины. Сине-желтый флаг торжественно подняли рядом с Музеем истории запорожского казачества. Именно здесь расположен один из самых высоких флагштоков в нашем государстве. Традиционно 23 августа Государственный флаг подняли на Хортице, передает пресс-служба горсовета Запорожья.
В память о тех, кто погиб, защищая Украину, была объявлена минута молчания. На острове Хортица сегодня также впервые развернули стометровый Государственный флаг Украины. В церемонии приняли участие военнослужащие.
- Среди участников сегодняшней торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины военнослужащие 55-й артиллерийской бригады, Национальной гвардии Украины. Их с полным правом можно назвать главными героями праздника. Ведь именно военнослужащие последние 6 лет под сине-желтым флагом защищают независимость и территориальную целостность Украины, - говорится в сообщении пресс-службы.
В этом году празднование Дня Государственного флага на острове Хортица прошло с учетом карантинных требований и с меньшим, чем обычно количеством участников. К собравшимся обратились представители областной и городской власти. Во время выступлений отмечалось, что сине-желтый флаг является одним из главных символов украинского государства, независимости Украины.
Праздник завершился выступлением военного оркестра Национальной гвардии Украины, который исполнил украинские музыкальные композиции.