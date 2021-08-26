В больнице Запорожья умер 12-летний мальчик, которому стало плохо в детском лагере

В Запорожье сегодня, 26 августа, скончался 12-летний Тимофей Дегальцев, который с 20 августа находился в коме. Медики 50 минут выполняли реанимационные мероприятия, но запустить сердце ребенка не удалось. Об этом в соцсети сообщила замглавы ЗОГА Злата Некрасова.
Напомним, Тимофею стало плохо во время физических нагрузок в одном из детских лагерей Херсонской области. Его сразу доставили в больницу Геническа, но в сознание он так и не пришел. Через три дня, 23 августа, мальчика перевезли в Запорожскую областную детскую больницу. Он поступил в состоянии комы 3 степени.
КТ показало отек головного мозга, но никаких гематом, кровоизлияний или опухолей специалисты не обнаружили. Возможной причиной отека могла стать фульминантная форма менингита.
Редакция РепортерUA выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика.
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