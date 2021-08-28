В Украине за сутки выявили более 2 тыс. случаев коронавируса

РепортерUA 28 Авг 2021 - 09:46

В Украине за 27 августа выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая. Об этом сообщает РепортерUA, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли - 54; выздоровели - 1 025 человек.

Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187),) и Донецкой (157), областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 282 285 человек;
  • выздоровели - 2 205 707 человек;
  • летальных случаев - 53 686.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...