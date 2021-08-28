В Украине за сутки выявили более 2 тыс. случаев коронавируса

В Украине за 27 августа выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая. Об этом сообщает РепортерUA, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли - 54; выздоровели - 1 025 человек.
Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187),) и Донецкой (157), областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 282 285 человек;
- выздоровели - 2 205 707 человек;
- летальных случаев - 53 686.
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