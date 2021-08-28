В Токмаке 7 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 28 Авг 2021 - 14:08

В пятницу, 27 августа, в 17:00 в городе Токмак Запорожской области произошел прорыв центрального водопровода, в результате чего без воды осталось около 7000 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, пишет РепортерUA. 

Сегодня, 28 августа, начиная с 10:35 спасатели оказывают населению помощь в решении бытовых нужд, подвозя техническую воду в Центральный и Калиновый микрорайоны.

 Для ликвидации аварии от КП «Гораодоканал» работают четыре единицы техники 15 сотрудников. От ГУ ГСЧС для помощи населению привлечена одна единица специальной техники и четыре спасателя.

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