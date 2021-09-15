Запорожским спасателям вручили награды по случаю профессионального праздника. Фото

Накануне Дня спасателя в Запорожье прошли торжественные мероприятия. Памятные награды вручили лучшим представителям служб спасения, которые сделали весомый вклад в сохранение мира в регионе и спасения людей от чрезвычайных событий.
Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Владимиром Зеленским Памятным отличием-медалью «Участник военного парада» награжден водитель-моторист 1 водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, сержант службы гражданской защиты Моргунов Александр Михайлович.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в дело ликвидации и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и по случаю Дня спасателя благодарность председателя Запорожской областной государственной администрации объявлено:
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заместителю начальника 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, подполковнику службы гражданской защиты Базалиеву Дмитрию Геннадьевичу;
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Газоспасателю коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы аварийно-спасательных работ Запорожье Ващенко Сергею Викторовичу;
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начальнику отдела по вопросам гражданской защиты населения Васильевской районной государственной администрации Гузенко Виталию Анатольевичу;
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начальнику электростанции группы спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, старшему прапорщику службы гражданской защиты Зорину Дмитрию Викторовичу;
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ведущему специалисту управления персонала Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, лейтенанту службы гражданской защиты Корищенко Наталье Вадимовне;
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заместителю начальника управления-начальник отдела технического обеспечения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, полковнику службы гражданской защиты Малиновскому Дмитрию Александровичу;
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главному инспектору Запорожского районного управления Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, подполковнику службы гражданской защиты Михалеву Сергею Владимировичу;
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заместителю начальника отдела Департамента по вопросам гражданской защиты населения облгосадминистрации Снигурову Дмитрию Константиновичу.
Редакция РепортерUA поздравляет спасателей и работников сферы гражданской защиты с наступающим праздником!
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