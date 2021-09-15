Запорожским спасателям вручили награды по случаю профессионального праздника. Фото

РепортерUA 15 Сен 2021 - 16:12

Накануне Дня спасателя в Запорожье прошли торжественные мероприятия. Памятные награды вручили лучшим представителям служб спасения, которые сделали весомый вклад в сохранение мира в регионе и спасения людей от чрезвычайных событий.

Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Владимиром Зеленским Памятным отличием-медалью «Участник военного парада» награжден водитель-моторист 1 водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, сержант службы гражданской защиты Моргунов Александр Михайлович.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в дело ликвидации и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и по случаю Дня спасателя благодарность председателя Запорожской областной государственной администрации объявлено:

  • заместителю начальника 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, подполковнику службы гражданской защиты Базалиеву Дмитрию Геннадьевичу;

  • Газоспасателю коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы аварийно-спасательных работ Запорожье Ващенко Сергею Викторовичу;

  • начальнику отдела по вопросам гражданской защиты населения Васильевской районной государственной администрации Гузенко Виталию Анатольевичу;

  • начальнику электростанции группы спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, старшему прапорщику службы гражданской защиты Зорину Дмитрию Викторовичу;

  • ведущему специалисту управления персонала Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, лейтенанту службы гражданской защиты Корищенко Наталье Вадимовне;

  • заместителю начальника управления-начальник отдела технического обеспечения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, полковнику службы гражданской защиты Малиновскому Дмитрию Александровичу;

  • главному инспектору Запорожского районного управления Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, подполковнику службы гражданской защиты Михалеву Сергею Владимировичу;

  • заместителю начальника отдела Департамента по вопросам гражданской защиты населения облгосадминистрации Снигурову Дмитрию Константиновичу.

Редакция РепортерUA поздравляет спасателей и работников сферы гражданской защиты с наступающим праздником! 

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