Никто из нас не считает себя супергероями: запорожский спасатель рассказал о рабочих буднях и курьезных вызовах. Фото

Они вступают в бой с огнем, спасают людей и животных, выезжают на помощь медикам, ликвидируют последствия ДТП и непогоды. Они оказываются рядом в трудных ситуациях и готовы броситься на помощь даже тогда, когда возвращаются домой после тяжелой смены. Спасатель – это не только работа, которая требует хорошей физической формы и стальных нервов. Спасатель – это готовность рискнуть собой ради безопасности остальных.
Людей, которые посвящают свою жизнь борьбе с опасностями, в Украине принято поздравлять 17 сентября, в День празднования православной церковью Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных и спасателей и оказывает помощь попавшим в беду. РепортерUA накануне профессионального праздника лично пообщался с сотрудником ГСЧС, чтобы показать работу спасателя взглядом изнутри.
Капитан службы гражданской защиты Валентин Ищенко пришел в профессию шестнадцать лет назад. За годы службы он стал начальником караула второй Государственной пожарно-спасательной части четвертого Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Запорожской области. Его караул выезжает на происшествия на территории Вознесеновского района. Но быть спасателем мужчина с детства не мечтал.
- Я, чтобы отлынить от института, сделал все для того, чтобы меня отчислили на втором курсе, и ушел в армию. А когда пришел оттуда, встал вопрос – куда деваться? Товарищ говорит, давай к нам, у нас весело, крепкий дружный коллектив, играем в волейбол. Я волейбол люблю. А куда к вам? Пожарка. И так получилось, что пришел. Люди были нужны, зарплаты были маленькие, но мне был важен график. Все-таки после армии хотелось закончить институт. Так и получилось. Думаю, поработаю пока не доучусь.
Институт Валентин Ищенко закончил, а после и второй, но из пожарной части так и не ушел, профессия ему понравилась. Спустя много лет в его обязанности входит контроль за работой подчиненных – командиров отделений, бойцов, водителей и диспетчера, также собственные функциональные обязанности, а главное - принятие решений на пожаре. В сутки, когда начальник караула пожарной части заступает на дежурство, он контролирует буквально каждое телодвижение караула, а также подчиняется непосредственным указаниям начальства. Дежурство начинается в полвосьмого утра с построения, караул принимает технику и занимается по плану на сутки. Дальше начинаются занятия, специальная физическая подготовка, уход за техникой, в случае срабатывания тревоги – выезд на происшествие.
Фото ГСЧС в Запорожской области, Валентин Ищенко во время учений.
Свой первый выезд Валентин Ищенко помнит до сих пор. Тогда на возгорание в старом заброшенном доме по улице Гоголя он отправился в качестве помощника водителя автолестницы. Именно этот случай мужчина считает «боевым крещением». После него за долгие годы службы было множество происшествий, которые с течением времени превращаются в рабочие будни.
- Район у нас – центр города. Большие пожары не часто, но они случаются. Какой-то отдельный я вспомнить не могу, они все в общей куче смешиваются. Ну вот на Медведева был запоминающийся (ред. - возгорание крыши на Медведева, 7), но я не попал в самое начало. Также со слаживаем конструкций горел магазин на Рекордной. Давно был пожар в «Новой Линии» на Бабурке, это уже начали вызывать резервные смены, все отделения выехали. Было интересно – легкий морозец, ветер с поля, старого образца боевки – все не совсем водонепроницаемое. Мы вернулись в часть обледеневшие, нас обливали чайниками, чтобы как-то поснимать это все. Толстый слой льда оббивали топорами. Ну вроде не север, но все равно, легкий ветерок и оно вот так.
Справиться со стрессом после тяжелого дежурства и восстановить силы спасателю помогает семья. Жена и маленький ребенок переживают за мужчину, и вместе с тем относятся к его профессии с уважением и гордостью. Четырехлетний сын иногда наведывается к отцу на работу, и для него пожарная техника в порядке вещей. Дома у Валентина Ищенко есть не один огнетушитель, а все печи установлены со специальными блокировками, для избегания происшествий, пока он уходит на дежурство. Так в быту проявляется профдеформация: начинаешь очень серьезно соблюдать правила безопасности.
Как говорит спасатель, такая работа приятна морально, но воспринимается она больше именно как помощь. Никто из бойцов не считает себя супергероями, они просто делают свою работу. Хотя бывают случаи, когда не успевают спасти: вызвали поздно, или все уже случилось, и в итоге это влияет на эмоциональное состояние. Спасателям важно уметь не пропускать через себя каждое происшествие, иначе справиться с этим бывает очень непросто.
Среди такой сложной и опасной работы происходят и забавные случаи. Валентин Ищенко отмечает, что их части на них особенно везет.
- Мы ведь не только пожарные, мы еще и спасатели. Вот недавно отбившегося от стаи дикого гуся пытались спасти, прямо напротив ТЦ «Украина» бегали с одеялами и пытались поймать. Но, видимо, гусь решил, что справится сам, и улетел. Или был случай, поступило сообщение – совенок выпал из гнезда. Это случилось во дворе на улице 12 Апреля. У нас затекли шеи, мы обсмотрели все деревья, но, увы, гнезда так и не нашли. Так заявитель, молодая девушка, разжилась новым жильцом, совенком. Она забрала его к себе. Про котов даже рассказывать не хочу, так их много. Еще случай был – на улице Спортивной ночью поступило заявление – в подъезде кобра. Она проползла в подвал, и ночью мы в захламленном, заброшенном камнями подвале ловили кобру. Это было очень интересно.
Часто спасатели приходят на помощь медикам. Сотрудники службы помогают транспортировать больных, переворачивать, переносить, в общем, делать то, с чем врач сам справиться не может. Также их привлекают на ликвидацию последствий ДТП, если есть угроза возгорания или произошел разлив горюче-смазочных жидкостей. В холодное время года бойцы ГСЧС освобождают водителей из снежного плена, после сильных ливней – откачивают воду из подтопленных территорий, после штормового ветра – освобождают дороги от поваленных деревьев.
Ежедневный труд спасателя требует и особой психологической подготовки. В дежурстве сутки/трое самое главное, по словам спасателя, делать упор не на то, что ты трое суток дома, а на то, что в свою смену нужно хорошо отработать. А для этого важно научиться работать в коллективе и вовремя совершать правильные поступки.
В канун профессионального праздника капитан службы гражданской защиты Валентин Ищенко поздравил коллег и пожелал им сил, сил и еще раз сил.
К пожеланиям присоединяется и РепортерUA. Благодарим наших доблестных спасателей за ежедневный риск и самопожертвование. С праздником!
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