В Украине выявили более 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

РепортерUA 24 Сен 2021 - 09:54

В Украине вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, накануне сообщалось о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев, то сегодня эта цифра составляет 9 058. Из них заразились 849 детей и 137 медработников. Об этом сообщает Минздрав, пишет РепортерUA.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 060 человек; выздоровели – 2 415 человек.

За последние 24 часа от вируса скончались 140 граждан Украины. Всего же зарегистрировано 55 424 летальных исхода.

Также за сутки протестировано методом ПЦР – 40 578 человек, методом ИФА – 10 574 лица, экспресс-тестами – 31 029 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 379 483 человек; выздоровели – 2 240 388 человек; было проведено ПЦР-тестов – 1 2633 853.

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