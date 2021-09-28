Официально: в Запорожской области 97% пациентов с коронавирусом имели признаки штамма «Дельта»

Новая волна заболеваемости коронавирусом вызвана мутациями COVID. Об этом заявил заместитель генерального директора ГУ "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Александр Мащак.
По лабораторным исследованиям, 97% проб имели признаки мутационного штамма «Дельта». Также ежедневно регион бьет антирекорды. Выросла заболеваемость на ковид и среди детей. По словам медиков, дети сейчас наиболее уязвимы, потому что не могут быть вакцинированы. Они быстро заболевают, переносят вирус почти без симптомов и передают его другим взрослым.
На сегодня, по оперативным данным, с COVID лечится 301 школьник и 142 учителя, а более 3 тыс. педагогов находятся на самоизоляции. Поэтому столь пристальное внимание к вакцинации работников образовательной сферы, которые больше всего контактируют с детьми и постоянно подвергают опасности и себя и своих родных.
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