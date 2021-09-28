Официально: в Запорожской области 97% пациентов с коронавирусом имели признаки штамма «Дельта»

Вы планируете делать прививку от коронавируса?

Да

26%

Только, если это будет бесплатно

12%

Нет

23%

Не знаю

9%

Сомневаюсь в качестве вакцины, поэтому не буду делать прививку

30%

Всего голосов: 4993