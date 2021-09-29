Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма

Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября, пишет РепортерUA.
«Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, Крымская платформа - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», - написал Шмыгаль в Telegram.
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