Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма

РепортерUA 29 Сен 2021 - 15:10

Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября, пишет РепортерUA.

«Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, Крымская платформа - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», - написал Шмыгаль в Telegram.

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