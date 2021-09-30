Кабмин внес серьезные изменения в Правила дорожного движения

В среду, 29 сентября, правительство Украины одобрило проект изменений в Правила дорожного движения. Документ подготовило Мининфраструктуры, сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram депутата Верховной Рады А. Гончаренко.
Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.
Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.
Новые знаки, которые появятся в Правилах дорожного движения:
- 1.41 «Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий»
- 3.44 и 3.45 «Движение указанных транспортных средств запрещено»
- 4.15 «Конец дорожки для велосипедистов»
- 4.18 «Смежніе пешеходная и велосипедная дорожки»
- 4.21 «Движение с использованием цепей противоскольжения»
- 4.22 «Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения»
- 4.23 «Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов»
- 4.24. «Конец дороги для совместного движения автомобилей и велосипедов»
Вводится и новая разметка для обозначения «лежащего полицейского», выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.
По ссылке доступен полный текст пояснительной записки проекта постановления Кабмина «О внесении изменений в Правила дорожного движения».
Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.
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