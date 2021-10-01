Запорожская область приближается к «оранжевой» зоне

РепортерUA 01 Окт 2021 - 14:52

Эпидситуация в Запорожской области приближается к показателям оранжевой зоны. Об этом говорили сегодня на очередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ ЧС. 

Заместитель генерального директора Государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Александр Мащак отметил, что тенденция к ухудшению ситуации, которая началась в начале сентября, сохраняется и усложняется. За сутки зарегистрировано 770 новых случаев. И это новый антирекорд и третье место в Украине. По уровню заболеваемости имеем отклонение от базового показателя в четыре раза. Высокий прирост наблюдается в Энергодаре, Пологах, Орехове, Токмаке.

– Обращаю внимание, что 11 учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Сегодня коэффициент обнаружения СОVID-19 составляет 18,4%. В условиях, когда этот показатель превысит рубеж в 20%, область должна быть переведена в оранжевую зону карантина, - проинформировал членов комиссии Александр Мащак.

По словам директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексея Кулинича, загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях составляет 52%. Полностью загружена девятая городская больница, почти на 90% - инфекционная больница, другие - на 50-69 %%.

Также обсуждался вопрос проверки сертификатов вакцинации. В Управлении патрульной полиции в Запорожской области сообщили, что полицейские обеспечены необходимой техникой для проверки сертификатов вакцинации как в бумажной форме, так и в электронной - в приложении «Дия».

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