Погоня в Запорожье: в авто водителя, который пытался уйти от полиции, нашли наркотики и пистолет. Видео

В автомобиле нетрезвого водителя, который, убегая от патрульных, совершил ДТП обнаружили наркотические вещества и пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Так, вчера, 11 октября, в Шевченковском районе водитель Audi превысил установленную скорость движения, что зафиксировал прибор TruCam. Патрульные сразу подали сигнал с требованием об остановке, но водитель проигнорировал это.
Патрульные начали преследовать авто с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов и сиреной, однако водитель не реагировал и начал ехать с большей скоростью, нарушая ПДД. В результате мужчина, пытаясь уйти от патрульных, не справился с управлением и врезался в автомобиль Nissan.
При общении с водителем патрульные заметили явные признаки опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Во время поверхностной проверки автомобиля инспекторы обнаружили 2 зип-пакета с таблеткой и кристаллическим веществом, а также пистолет.
В отношении водителя составили административные материалы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП), ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), ч. 1 ст. 122 (превышение установленного ограничения скорости), ч. 2 ст. 126 (Управление ТС без соответствующих документов) КоАП.
Также в действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.
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