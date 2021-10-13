Коронавирус в Запорожской области: за сутки 1050 новых случаев

РепортерUA 13 Окт 2021 - 09:17

По оперативной информации Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 1050 новых случаев заболевания коронавирусом.

Продолжает лечиться 12 тыс. 018 больных. На сегодня в области выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 106818 человек.

Медики отмечают, если у вас симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, в течение 14 дней вы находились в стране, где зафиксировано COVID-19, безотлагательно обратитесь к семейному врачу.
 
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