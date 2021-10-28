В запорожских школах снова продлили каникулы

РепортерUA 28 Окт 2021 - 12:38

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в школах Запорожья снова продили каникулы. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Васюк. 

«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается до 7 ноября текущего года. Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС г. Запорожья», - говорится в сообщении Васюка. 

За минувшие сутки в области зарегистрировано 1 тыс. 450 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 173 ребенка.

Каникулы продлены также в школах Бердянска и во всех университетах области. Почему школьники не учатся дистанционно, не сообщается.

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