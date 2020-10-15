Запорожских школьников отправляют на каникулы до 30 октября

РепортерUA 15 Окт 2020 - 13:53

В Запорожье школьные каникулы продлятся с 19 по 30 октября. В дальнейшем школьников могут перевести на дистанционное обучение - все будет зависеть от ситуации по распространению коронавируса в городе и стране.

В городском совете отметили, что детские сады пока будут работать в обычном режиме.

Как сообщал РепортерUA ранее, карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам с 15 октября рекомендуют уйти на каникулы. Кроме того, изменились критерии отнесения административных зон в «красную зону» карантина. 

Вузам и училищам рекомендуется с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий.

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