Опубликован график работы Центров массовой вакцинации от COVID-19 в Запорожье

С 21 июля в Украине официально открыт 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором будут прививать всех желающих возрастом от 18 лет. Каждый украинец, несмотря на принадлежность к группе профессионального или медицинского риска, может оградить себя от этой болезни.
Вакцинация проводится в 7 центрах первичной медико-санитарной помощи, в которых работают 8 пунктов прививки и 27 мобильных бригад. Кроме того, проводится вакцинация организованного населения.
На сегодняшний день в Запорожье функционируют 11 Центров массовой вакцинации населения против COVID-19.
С 29 октября 2021 г. начнет работать Центр массовой вакцинации населения против COVID-19 в помещении станции Запорожье-1 АО «Укрзализныця» по адресу пр. Соборный, 6-г.
Прививка осуществляется вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, имеющимися в достаточном количестве. При обращении в Центр вакцинации нужно иметь паспорт и идентификационный код.
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