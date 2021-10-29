Опубликован график работы Центров массовой вакцинации от COVID-19 в Запорожье

РепортерUA 29 Окт 2021 - 10:28

С 21 июля в Украине официально открыт 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором будут прививать всех желающих возрастом от 18 лет. Каждый украинец, несмотря на принадлежность к группе профессионального или медицинского риска, может оградить себя от этой болезни.

Вакцинация проводится в 7 центрах первичной медико-санитарной помощи, в которых работают 8 пунктов прививки и 27 мобильных бригад. Кроме того, проводится вакцинация организованного населения.

На сегодняшний день в  Запорожье функционируют 11 Центров массовой вакцинации населения против COVID-19.

С 29 октября 2021 г. начнет работать Центр массовой вакцинации населения против COVID-19 в помещении станции Запорожье-1 АО «Укрзализныця» по адресу пр. Соборный, 6-г.

Прививка осуществляется вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, имеющимися в достаточном количестве. При обращении в Центр вакцинации нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...