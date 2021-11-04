В Киеве горит Киево-Печерская лавра. Видео

Сегодня, 4 ноября, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры наблюдается масштабный пожар. Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Сейчас известно, что горит двухэтажное строение.
В ГСЧС сообщают, что в 13:45 в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).
В результате пожара пострадал один человек, который передан в СМП. Разведка продолжается.
К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.
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