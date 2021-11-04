В Киеве горит Киево-Печерская лавра. Видео

РепортерUA, видео очевицев 04 Ноя 2021 - 14:39

Сегодня, 4 ноября, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры наблюдается масштабный пожар. Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Сейчас известно, что горит двухэтажное строение.

В ГСЧС сообщают, что в 13:45 в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).

В результате пожара пострадал один человек, который передан в СМП. Разведка продолжается.

К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...