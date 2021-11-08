В Украине начали отстранять от работы невакцинированных

РепортерUA 08 Ноя 2021 - 11:44

В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Речь идет о работниках: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, образовательных учреждений. Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки», - сообщил он.

Министр уточнил, что отстранить не могут только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденное медицинским заключением.

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