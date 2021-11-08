Противопоказания к вакцинации: МОЗ утвердило форму справки

Украинцы, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, смогут получить от семейного врача справку. Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму № 028-1/о. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Такая справка, прежде всего, понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы, например работники учебных заведений, однако они имеют противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без прививки.
Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Министерство также предоставило инструкцию по заполнению этой справки.
Как отметили в Минздраве, справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть к прививке конкретной вакциной от COVID-19, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.
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