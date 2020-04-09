На въездах и выездах в Мелитополь появилось 5 контрольно-пропускных пунктов. Данное решение утвердили на областной комиссии ТБЧС.
Организована деятельность 5 контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах в Мелитополе, а именно:
1) на ул. Интеркультурная (восточный въезд/выезд)
2) на 417 километре автодороги Харьков - Симферополь - Ялта, М-18;
3) на 442 километре автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск, М-14;
4) на ул. Ломоносова (северный въезд/выезд)
5) на 1 километре автодороги Мелитополь - Обильное - Веселое.
Другие въезды и выезды в г. Мелитополь перекрыты путем установления соответствующих информационных знаков и блоков на проезжей части.
Личный состав, который будет осуществлять ограничительные мероприятия (нести круглосуточную службу на КПП), обеспечен средствами индивидуальной защиты.
При наличии необходимого разрешения разрешен въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств:
1) грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы и т.д.;
2) транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки)
3) транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя;
4) транспортных средств физических лиц, места обитания которых зарегистрированы на территории карантинной зоны, на которую возвращаются к местам постоянного проживания;
5) транспортных средств физических лиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов карантинной зоны и проживают за ее пределами.