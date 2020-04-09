На выезде из Мелитополя из-за КПП образовалась большая пробка. Видео

В Мелитополе, как сообщалось ранее, на въездах и выездах появилось 5 контрольно-пропускных пунктов. Дежурящие на КПП выборочно меряют температуру пассажирам и водителям, проверяют документы.
Самая большая пробка на северном выезде из города. Здесь машины растянулись на несколько километров в обоих направлениях, сообщает РИА Мелитополь.
Блокпосты находятся:
1) на ул. Интеркультурная (восточный въезд / выезд)
2) на 417 километре автодороги Харьков - Симферополь - Ялта, М-18;
3) на 442 километре автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск, М-14;
4) на ул. Ломоносова (северный въезд / выезд)
5) на 1 километре автодороги Мелитополь - Обильное - Веселое.