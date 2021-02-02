На запорожской плотине автобус врезался в легковушку: образовалась пробка. Фото. Видео

РепортерUA 02 Фев 2021 - 09:12

Сегодня, 2 февраля, в Запорожье на плотине ДнепроГЭС произошла авария. Автобус врезался легковой автомобиль, который ехал впереди. 

Как сообщили РепортерUA очевидцы, в результате ДТП движение затруднено, образовалась пробка. Публикуем фото и видео с места происшествия. Комментарии полиции ожидайте на сайте в ближайшее время.

12:54. В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем MITSUBISHI SPACE STAR. На водителя автобуса составлен протокол по ст.124 КУоАП. Составлена схема и отобраны объяснения.

Кроме того, перед плотиной произошло еще одно ДТП с участием автомобиля «Таврия». На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, вчера, 1 февраля, в Днепровском районе Запорожья маршрутка № 81 влетела в столб. По последней информации, пострадали около 13 человек.

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