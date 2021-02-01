В Запорожье маршрутка с пассажирами снесла столб: есть пострадавшие. Фото

РепортерUA, фото с сайта Zabor 01 Фев 2021 - 21:44

Сегодня, 1 февраля, в Днепровском районе Запорожья произошла авария с участием маршрутки № 81. ДТП случилось по ул. Бородинской. Об этом сообщают очевидцы.

По предварительным данным водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в столб. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате ДТП пострадали 8 человек, а водитель транспортного средства якобы сбежал с места происшествия. На месте происшествия работает полиция и медики скорой помощи. 

В ближайшее время в полиции пообещали обнародовать подробности происшествия. 

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