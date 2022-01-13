В полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой в Запорожье: четверо пострадавших. Фото

В полиции сообщили подробности аварии с участием маршрутного такси. ДТП случилось на ул. Космической. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сообщается, что примерно в 13:35 водитель пассажирского автобуса «Mercedes-Benz 313-CDI», 1970 года рождения двигался по улице Космической со стороны улицы Александра Говорухи в направлении улицы Сытова. В салоне автобуса находились четыре пассажира.
Во время движения на улице Космической водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в дерево и после этого, выехал на проезжую часть улицы Космической, а в дальнейшем на разделительный газон. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автобуса доставлены в больницу. Это женщина 1990 года рождения, мужчина 1978 года рождения и женщина 1952 года рождения с травмами разной степени тяжести, в том числе переломами.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
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