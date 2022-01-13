В полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой в Запорожье: четверо пострадавших. Фото

РепортерUA 13 Янв 2022 - 18:10

В полиции сообщили подробности аварии с участием маршрутного такси. ДТП случилось на ул. Космической. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Сообщается, что примерно в 13:35 водитель пассажирского автобуса «Mercedes-Benz 313-CDI», 1970 года рождения двигался по улице Космической со стороны улицы Александра Говорухи в направлении улицы Сытова. В салоне автобуса находились четыре пассажира.

Во время движения на улице Космической водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в дерево и после этого, выехал на проезжую часть улицы Космической, а в дальнейшем на разделительный газон. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автобуса доставлены в больницу. Это женщина 1990 года рождения, мужчина 1978 года рождения и женщина 1952 года рождения с травмами разной степени тяжести, в том числе переломами.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/dtp2_8.jpg
public://uploads/photos/dtp1_14.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...