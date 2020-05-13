Кроме Энергодара: с сегодняшнего дня прекращают работу карантинные КПП в Запорожской области

С сегодняшнего дня, 13 мая, в Запорожской области прекращают работу все карантинные КПП, кроме энергодарского. Об этом заявил заместитель председателя ЗОГА Иван Федоров.
- Введение послаблений на уровне государства, положительная динамика среди выздоравливающих и незначительное количество новых пациентов с коронавирусом в Запорожской области позволяет нам говорить и об ослаблении именно тех карантинных мероприятий, которые были введены именно на нашей территории. Среди них - деятельность санитарных контрольно-пропускных пунктов, - отметил Иван Федоров.
Заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Мащак подчеркнул, что на вечер 12 мая не было зарегистрировано новых случаев. То есть, как и на утро 12 мая, был подтвержден 331 случай. Это свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в Запорожской области, которая была достигнута, в том числе, из-за того, что были прекращены, исключены контакты между людьми. Также эпидемиолог отметил, что медицинские работники должны проводить тестирование в полном объеме, несмотря на уменьшение количества случаев.
С этой недели разрешена деятельность учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения, стоматологии, заведений общественного питания, парикмахерских и салонов красоты, а также еще некоторые виды деятельности, предусматривающие прием посетителей в офисных помещениях.
Решение об открытии непродовольственных рынков принимают райгосадминистрации, органы местного самоуправления в пределах предоставленных полномочий и в зависимости от эпидемической обстановки на территории. Конечно, возобновление работы рынков возможно при условии соблюдения требований Постановления Главного государственного санитарного врача Украины.
Члены комиссии поддержали решение о закрытии 7 КПП в г. Запорожье, 5 КПП в Мелитополе и 3 КПП в Бердянске. Работа санитарного КПП на въезде в Энергодар продолжается.