Зеленский пообещал выплатить по 1 тыс. грн всем привитым украинцам: как получить деньги

РепортерUA 16 Ноя 2021 - 08:00

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение «Дия», каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор», - заявил Зеленский.

В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.

Как будет работать программа

Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение «Дия».

Деньги можно будет потратить на:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на железнодорожные или авиаперевозки.

По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд. гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.

Что делать, если нет приложения

Для украинцев, по тем или иным причинам не имеющих приложения, власти планируют разработать альтернативные пути получения выплаты.

«Мы понимаем, что смартфоны и «Дия» пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины», - отметил президент.

По состоянию на 15 ноября, по данным Министерства здравоохранения, две прививки от коронавируса получили 8 млн 722 тыс. 235 украинцев. В то же время одной дозой вакцины были привиты 12 млн 228 тыс. 642 граждан.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Да, сделал(а) по собственному желанию
41%
Нет, но планирую
9%
Сделал(а), чтобы не уволили с работы/передвигаться транспортом
9%
Не планирую делать прививку
31%
Пока не решил(а)
10%
Всего голосов: 172
Loading...