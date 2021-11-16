Зеленский пообещал выплатить по 1 тыс. грн всем привитым украинцам: как получить деньги

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение «Дия», каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор», - заявил Зеленский.
В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.
Как будет работать программа
Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение «Дия».
Деньги можно будет потратить на:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на железнодорожные или авиаперевозки.
По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд. гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.
Что делать, если нет приложения
Для украинцев, по тем или иным причинам не имеющих приложения, власти планируют разработать альтернативные пути получения выплаты.
«Мы понимаем, что смартфоны и «Дия» пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины», - отметил президент.
По состоянию на 15 ноября, по данным Министерства здравоохранения, две прививки от коронавируса получили 8 млн 722 тыс. 235 украинцев. В то же время одной дозой вакцины были привиты 12 млн 228 тыс. 642 граждан.
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