Как получить государственную помощь переселенцам: разъяснение

В департаменте соцзащиты Запорожской областной военной администрации рассказали об алгоритме получения помощи гражданам, которые были вынуждены покинуть дома в зоне боевых действий и временно оккупированных территориях.
Руководитель департамента соцзащиты ЗОВА Марина Нотанова провела совещание с руководителями территориальных общин, на котором объяснила алгоритм получения государственной помощи внутренне перемещенным лицам.
Помощь могут получить все граждане, перемещенные из зоны боевых действий, а также оккупированных территорий. Основанием для предоставления помощи является получение статуса внутри перемещенного лица, подтверждаемого справкой о взятии на учет. Соответствующую справку выдают в территориальных органах социальной защиты населения, территориальных общинах, а также сельских, поселковых, городских советах или ЦНАП.
«Предоставляется такая помощь с месяца обращения, на период военного положения и месяца после его прекращения, на каждое внутренне перемещенное лицо», - сообщила Марина Нотанова.
Размер пособия для лиц с инвалидностью или детей – 3000 гривен в месяц. Для трудоспособных взрослых – 2000 гривен в месяц. Помощь выплачивают за полный месяц, независимо от даты обращения за ее предоставлением, или даты отмены военного положения. Выплаты будут производиться три раза в месяц (2, 12 и 22 числа).
Для получения пособия необходимо иметь банковский счет. Заявления на пособие до 14 апреля будут назначены в качестве заявления с 1 марта. Все переселенцы, уже имеющие статус беженца, получат помощь автоматически.