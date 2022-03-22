Продукты в зоне боевых действий будут выдавать бесплатно

Кабинет министров принял постановление об обеспечении населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами проводится безвозмездно.
Постановлением № 328 утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимо отклонение ± 20%.
Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.
Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на территории которых оказывается помощь в рамках программы єПідтримка:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- г. Киев
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область.
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