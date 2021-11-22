В США во время парада авто протаранило толпу: погибли пять человек

РепортерUA 22 Ноя 2021 - 09:15

В американском городе Уокешо, штат Висконсин, не менее пяти человек погибли, еще более 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада. Об этом сообщило местное полицейское управление на своей странице в Facebook в понедельник, 22 ноября.

«На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации», – говорится в сообщении.

По сведениям правоохранителей, многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Отмечается, что улица, на которой зафиксировано ДТП, будет перекрыта до 12:00 по местному времени (20:00 по Киеву – ред.). Предприятиям в этом районе также предписано оставаться закрытыми. Продолжается расследование.

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