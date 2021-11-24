Стало известно, кто заступит на должность канцлера Германии после Меркель

РепортерUA 24 Ноя 2021 - 13:35

Спустя два месяца после парламентских выборов в Германии завершились коалиционные переговоры о новом правительстве. Согласно коалиционному соглашению, многолетнего канцлера Ангелу Меркель сменит лидер Социал-Демократической партии Олаф Шольц. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что коалиционные переговоры завершились успешным созданием беспрецедентного альянса, нацеленного на обновление экономики Германии за счет борьбы с изменением климата и продвижения цифровых технологий.

Коалиция социал-демократов, «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) представит свое соглашение сегодня во второй половине дня. О распределении министерств и о том, что Шольц возглавит правительство, объявят в 16:00 по киевскому времени на пресс-конференции в Берлине.

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