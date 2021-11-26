Пресс-марафон президента: о вагнеровцах, госперевороте и военном положении. Видео

Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон ко дню «экватора» своей каденции. Глава государства собрал журналистов украинских и международных СМИ для обсуждения актуальных вопросов жизни общества.
О деолигархизации
- О деолигархизации – мы ее только начали. Я с уважением отношусь к крупному бизнесу, но важно, чтобы он не влиял на медиа и на политиков. Что касается посадок – мне кажется, что мы должны заниматься стратегическими вещами. Мы начали судебную реформу, очистку судов, я назначил 2 судей КСУ вчера. Посадками занимаются правоохранительные органы. Там, где я вижу предательство на высшем уровне, вы видите наши решения на СНБО. Я получаю информацию так, как и вы. Люди не видят тысячи мелких посадок. Тем не менее, понемногу мы двигаемся вперед и они (посадки , - ред.) происходят, - ответил Зеленский.
Эскалация на границе Украины и России
- Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации. Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя. Мы повышаем зарплаты, мы должны увеличивать мотивацию для наших военных, - сообщил президент.
- Я считаю, что сейчас ситуация не хуже, чем весной. Сейчас военных там меньше. Мы видим очень часто ротации. Это именно для того, чтобы показывать нам, для разведданных, что идет накопление. Мы часто видим, что идет увеличение техники - технику привезли, потом отошли. Потому такие риски есть. Риторика очень опасна пошла. Важные акценты – НАТО, они повторяют, что увеличение присутствия НАТО, это всегда работало на их внутреннего потребителя. Я считаю, что это очень опасно. Я соглашаюсь с США, что это опасная история. Второй сигнал – что-то с "минском" не получается, риторика, что Украина срывает "минск". "Минск" – это что-то, что остановило когда-то мощную эскалацию. Это важный сигнал, что может быть эскалация. Третий сигнал – Северный поток 2, напряженная ситуация в Беларуси, на границе Литвы. Общая ситуация, что не только с Украиной проблемы. Разыгрывают карту обмена на покой где-то.
О госперевороте
- Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. К примеру, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот, мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права, но могу сказать, что есть не только агентурная, но и звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Ахметова в перевороте, что будут привлечены миллиарды долларов. Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее, это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, - сообщил Владимир Зеленский. - У нас есть некоторая аудиозапись, где звучит о госперевороте. Я не буду говорить кто. Мы понимаем, что разговаривают люди из Украины и России. Я не готов об этом говорить. Говорят о некоторых фамилиях и говорят о нем (Ахметове, - ред.). Его вовлекают в это. Поэтому я приглашаю, он должен посмотреть, послушать или почитать.
Военное положение
Президент прокомментировал заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно военного положения.
- Для чего он это сказал? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы «военное положение». Это я и говорю, война не со мной...информационная война», - отметил он.
Коломойский и «Укрнафта»
- Разделение «Укрнафты» не произошло. Все говорили о том, что есть задолженность «Нафтогазу» перед «Укрнафтой». Вопрос разделения был давно, он не решен. Если не будут разделены, есть вероятность, что компании выиграют суд, государственная задолженность была несколько миллиардов. Я знаю, что у нас сегодня нет денег в бюджете платить кому-либо, и мы такое не можем допустить, - отметил президент. - О союзничестве с Коломойским - мы с ним не проводим никаких разговоров, не проводили где-то два года. Сегодня медиа ДТЭКа - я считаю, что это не о свободе слова. Это война со мной против закона о деолигархизации.
О президентских и парламентских выборах
- Есть вопрос о толковании Конституции. Депутаты, если они захотят, обратятся в Конституционный суд, - сообщил президент. - Для чего мне нужна власть – для того чтобы реализовать все цели.
- Это (баллотирование на второй срок, - ред.) связано будет с поддержкой моей персоны народом Украины. И точно буду принимать решения со своими детьми. Они страдают от моей профессии. Поэтому это решение буду выбирать позже, - сказал Зеленский.
О коронавирусе и вакцинации
- Я не доволен количеством смертей. К сожалению, у нас люди, особенно почтенного возраста, обращаются в последний момент. Также у нас большое количество людей в этих статистиках, которые болеют другими болезнями. Доверяю ли я этим цифрам? Есть министр здравоохранения Ляшко, я доверяю ему. Наверное, могут быть ошибки в статистике, - сообщил Зеленский.
Донбасс и минские переговоры
- Затормозилось все. Мы сегодня не готовы рисковать ничем. Вероятность эскалации есть. Иногда люди очень громко из других государств, и из нашего, эти разговоры поддерживают. Нормандский формат был единственным, что есть. Я считаю, что мы заранее его начали, он идет. Будет ли продолжение, привлечение США – посмотрим, - сообщил Зеленский. - О «минске» – это единственное, что работало. А сейчас никто не летает в Минск, все говорят по телефону. Нормандия не так актуальна, как была, потому что тогда все были заряжены на результат. Стена – это условные вещи. Сейчас мы строим границу. У нас много проблем на границе с Беларусью. Границы физически просто не существует, - отметил Зеленский. - Мы должны рассчитывать на себя. У нас должна быть очень сильная армия, мы должны быть готовы к защите.
Новое немецкое правительство
- Вчера у меня был разговор с Ангелой Меркель. Она считает, что политика Германии в отношении Украины будет неизменной. Я ожидаю предметных вещей и результатов, которые нам помогли бы экономически, в энергетической безопасности и в покое на Донбассе, мощной санационной политики, пока нам не вернут наши территории, гарантии по газу, максимальное давление на Россию для прекращения войны в Донбассе, сообщил президент.
Он также отметил, что благодаря Германии Украина могла бы получить трехсторонние договоренности по транзиту газа из России через Украину.
Отопительный сезон в 2022-2023 годах
- Не хочу быть циником и шутить над этой темой. Следующая зима придет, это я обещаю нашему народу. Корабли (с углем, - ред..) идут. Нашего личного угля не хватает, мы должны его импортировать. Мы не импортируем из России или из Казахстана. Что касается газохранилищ, сейчас у нас ситуация лучше, чем была в любой год с 2014 по 2018. Наша задача – чтобы не было отключений.Могут быть проблемы – какие-то, где-то, что-то, временно (отключения, - ред.), - ответил Зеленский. - Вопрос не в следующем году. У нас вызов номер 1 - 2025 год, когда закончится контракт на транзит газа. Это будет сложный момент. Мы должны внедрять реформу термомодернизации. Сегодня на работу в ОП и министерство экономики пришли люди, которые будут заниматься только этой реформой. Она будет стоить государству 300 млн гривен. Это очень сложная реформа, таких объемов никогда не было. Мы продемонстрируем шаг в этом и следующем году. И на этом примере покажем, что эти дома берут меньше газа.
Также он добавил, что нам нужно сделать так, чтобы нам хватало газа собственной добычи.
Обмен пленными
Зеленский рассказал о том, что Украина передала России списки на обмен пленными. Тепер Украина рассчитывает, что этот вопрос поднимет американский президент Джо Байден со время встречи с Путиным.
- Я верю в президента Байдена, я бы очень хотел верить, что этот вопрос будет поднят. У меня нет таких амбиций, что об Украине без Украины нельзя говорить. Я считаю, что вопросы обмена пленных пусть поднимают и говорят. Мы отдадим всех – отдайте нам всех. Амбиций нет. Я могу не присутствовать. Вот этот вопрос пожалуйста поднимайте, - сказал президент.
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