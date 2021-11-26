«Экватор» президентства: стартовал пресс-марафон с Зеленским. Онлайн

РепортерUA, видео Офиса президента 26 Ноя 2021 - 12:08

Сегодня, 26 ноября президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. В день «экватора» своей каденции глава государства собирает журналистов украинских и международных СМИ для обсуждения актуальных вопросов жизни общества.

Журналистов, которые приглашены на пресс-конференцию, разделили на группы. Каждую из них будут приглашать для общения с президентом.

Во время общения с журналистами планируется обсудить наиболее значимые на данный момент темы, среди которых:

  • реформы в Украине;
  • ситуация на востоке страны;
  • энергетическая безопасность и тарифы;
  • экономическая стабильность;
  • борьба с пандемией COVID-19.

Отметим, что это уже вторая пресс-конференция главы государства в 2021 году, но на этот раз она организована в формате пресс-марафона.

Из-за ситуации с коронавирусом число участников встречи ограничено. Приглашено 30 журналистов украинских и зарубежных изданий, каждый из которых сможет задать свой вопрос.

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