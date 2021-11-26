«Экватор» президентства: стартовал пресс-марафон с Зеленским. Онлайн

Сегодня, 26 ноября президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. В день «экватора» своей каденции глава государства собирает журналистов украинских и международных СМИ для обсуждения актуальных вопросов жизни общества.
Журналистов, которые приглашены на пресс-конференцию, разделили на группы. Каждую из них будут приглашать для общения с президентом.
Во время общения с журналистами планируется обсудить наиболее значимые на данный момент темы, среди которых:
- реформы в Украине;
- ситуация на востоке страны;
- энергетическая безопасность и тарифы;
- экономическая стабильность;
- борьба с пандемией COVID-19.
Отметим, что это уже вторая пресс-конференция главы государства в 2021 году, но на этот раз она организована в формате пресс-марафона.
Из-за ситуации с коронавирусом число участников встречи ограничено. Приглашено 30 журналистов украинских и зарубежных изданий, каждый из которых сможет задать свой вопрос.
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