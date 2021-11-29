Стало известно, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Международная группа ученых из Бельгии и США раскрыла истинный механизм потери обоняния при инфицировании коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.
Исследование подтвердило то, что инфекция поражает сенсорные нейроны обонятельного эпителия или задевает нервные клетки обонятельной луковицы. Это объясняет то, что коронавирус не является нейротропным вирусом, но при этом SARS-CoV-2 поражает другой тип клеток в органах обоняния.
В процессе заражения клетки SARS-CoV-2 связываются с рецептором ACE2 на клеточной мембране. В свою очередь, ACE2 экспрессируется на поверхности сустентакулярных клеток.
Ученые проанализировали образцы обонятельной слизистой оболочки носа у умерших от коронавируса, взяв у них образцы тканей в течение 60-90 минут после смерти.
В итоге выяснилось, что SARS-CoV-2 инфицирует сустентакулярные клетки в обонятельном эпителии пациентов с COVID-19 и активно реплицируется в них.
«Причиной временной обонятельной дисфункции при COVID-19 является инфицирование поддерживающих клеток, то есть вирус действует на нейроны косвенно», - резюмировали ученые.
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