Россия проведет учения ВМС вблизи украинских городов: перекрыта большая часть Азовского моря

Сегодня, 10 декабря, РФ перекрыла большую часть Азовского моря для судоходства. В районе городов Мариуполь, Бердянск и Геническ планируется провести артиллерийские учения, сообщает пресс-центр ВМС Украины.
«По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря», - говорится в сообщении военных.
Отмечается, что Россия разместила навигационные предупреждения (ПРИП) об ограничении судоходства в определенных районах. По данным украинских военных, россияне планируют проводить артиллерийские учения возле Мариуполя, Бердянска и Геническа.
В ВМС Украины подчеркнули, что российская сторона периодически перекрывает судоходство в Азовском море под видом учений.
«Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией», - добавили военные.
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