Бюджет-2022: онлайн-репортаж седьмой сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 16 декабря, в Запорожском областном совете стартовала седьмая сессия областного совета. Главный вопрос повестки дня - принятие областного бюджета на 2022 год.
Всего в повестке дня - 65 проектов решения.
11:10. Регистрация. В зале - 73 депутатов из 84.
Звучит гимн.
11.14. Заслушивают отчет руководителя областной прокуратуры Виктора Приходько.
Утверждают повестку дня за основу. За - 77. Принято. Утверждают в целом. За - 76. Принято.
11:30. Депутатам предоставлется время для выступлений.
Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.
Приняли проект решения № 1.
12:07. Второй проект решения - голосуют в целом. За - 69. Принято.
Рассматривают проект решения № 3 о создании коммунального учреждения Запорожский областной центр физического здоровья населения "Спорт для всех". Принято.
Вопрос № 5 Об утверждении новой редакции Устава коммунального учреждения «Запорожский академический областной украинский музыкально драматический театр имени В.Г. Магара» Запорожского областного совета. Голосуют в целом. За - 67. Принято.
Вопрос № 6 - Об утверждении финансового плана на 2022 год коммунального предприятия «Аптечное объединение «Фармация» Запорожского областного совета. Голосуют в целом. За - 72. Принято.
Вопрос № 7 О передаче имущества, являющегося общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области. Голосуют в целом. За - 65. Принято.
О передаче в постоянное пользование коммунальному предприятию «Аптечное объединение «Фармация» Запорожского областного совета земельного участка, расположенного по адресу: Запорожская область, г. Запорожье, ул. Александровская, 28. Голосуют в целом. За - 68. Принято.
О перечне объектов недвижимого имущества, являющегося общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона. В целом. За - 72. Принято.
Следующий проект решения - Об утверждении Методики расчета арендной платы за имущество, принадлежащее общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области. Голосуют в целом. За - 70. Принято.
Вопрос № 14 Про надання згоди на передачу об’єкта незавершеного будівництва «Корпус – вставка № 3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б. Хмельницького, 46 в м. Мелітополь – будівництво». Голосуют в целом. За - 64. Принято.
Вопрс № 15. Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради. Голосуют в целом. За - 75. Принято.
Вопрос № 16. Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства «Аптечне об’єднання «Фармація» Запорізької обласної ради. Голосуют в целом. За - 75. Принято.
Вопрос № 17 Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради. Голоуют в целом. За - 73. Принято.
Вопрос № 18. Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального сільськогосподарського підприємства «Запоріжзеленгосп» Запорізької обласної ради. Голосуют в целом. За - 74. Принято.
Вопрос № 19. Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства «Універс» Запорізької обласної ради. Голосуют в целом. За - 76. Принято.
Вопрос № 20. Про звіт тимчасової контрольної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Запорізький інститут регіонального розвитку» Запорізької обласної ради та комунального підприємства «Готель «Україна» Запорізької обласної ради.
Голосуют в целом. За - 71. Решение принято.
12:37. Приняли в целом проект решения - Про надання згоди на передачу об’єкта незавершеного будівництва «Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Семенівка, вул. Першотравнева, Мелітопольського району, Запорізької області». За - 74.
Про надання згоди на передачу об’єкта незавершеного будівництва «Корпус – вставка № 3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б. Хмельницького, 46 в м. Мелітополь – будівництво». Голосуют в целом. За - 63. Принято.
Про надання згоди на передачу об’єкта незавершеного будівництва «Реконструкція водопровідних мереж с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області». Голосуют в целом. Принято.
Вопрос № 29 - Про внесення змін до обласної програми «Питна вода Запорізької області» на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 143 (зі змінами). Голосуют в целом. За - 72. Принято.
Проект решения № 30 - Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 136, зі змінами та доповненнями. Голосуют в целом. За - 72. Принято.
Проект решения № 31. Голосуют в целом. За - 74. Принято.
Приняли в целом проект № 32 Про внесення змін до Програми розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 60 (зі змінами).
12:49. Рассматривают проект решения Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 54 «Про Програму розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки» (зі змінами та доповненнями). Голосуют в целом. Принято.
Проект решения - Про внесення змін до Регіональної програми створення містобудівного кадастру Запорізької області на 2021‑2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 146 зі змінами. Голосуют в целом. За - 74. Принято.
Проект решения Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2021 році, затвердженого рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 140, зі змінами та доповненнями. Голосуют в целом. Принято.
Проект решения - Про внесення змін та доповнень до регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2024 року, затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 141, зі змінами та доповненнями. Голосуют в целом. За - 71. Принято.
Рассматривают проект решения Про внесення змін до Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами та доповненнями. Голосуют за основу. За - 71. Принято.
Голосуют в целом. За - 69. Принято.
Проект решения № 40 - Про затвердження Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2022-2026 роки. Голосуют в целом. За - 71. Принято.
Проект решения № 41 - Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2022 році. Принято в целом.
Про Програму соціально- економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2022 рік. Глосуют в целом. За - 72. Принято.
Про внесення змін до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.08.2020 № 32. Приняли за основу. Голосуют в целом. За - 71. Принято.
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами та доповненнями). Принимают за основу. За - 76. Принято. Голосуют в целом. За - 75. Принято.
13:10. Про обласний бюджет на 2022 рік. Докладывает Сергей Медвидь. Голосуют в целом. За - 75. Принято.
13:35. Рассматривают проект решения Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно необхідності доопрацювання проєкту Закону України від 02.06.2021 реєстр. № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» та недопущення прийняття проєкту Закону України від 08.06.2021 реєстр. № 5636 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків з платників податків – суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері сільського господарства». Голосуют в целом. За - 57. Принято.
13:37. Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань в галузі мисливського господарства. За - 39. Не принято.
Голосуют за основу Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. За - 51. Принято. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення. Голосуют в целом. За - 53. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. Голосуют за основу. За - 55. Принято. В целом - 52. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах. Голосуют за основу. За - 39. Не принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо підтримки проєкту Закону України від 15.02.2021 реєстр. № 5066 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад». Голосуют за основу. За - 61. Принято. 60. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України з вимогою вжити низку заходів щодо осіб пов’язаних з незаконною фінансовою діяльністю. За основу. За - 13. Не принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування. За основу. За - 50. Принято. В целом. За - 52. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України стосовно прискорення розгляду та внесення змін до проєкту Закону України від 13.09.2019 реєстр. № 2141 «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону». За основу - 58. Принято. В целом. За - 58. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів задля здешевлення вартості соціально значущих продуктів харчування. За основу. За - 54. В целом. За - 56. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно порушення конституційних прав щодо безпечного довкілля для життя і здоров’я жителів м. Запоріжжя та посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства. За основу - 24. Не принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо збереження сільської медицини та освіти. За основу - 62. В целом. За - 59. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання чинності проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 5600 від 02.06.2021). За основу - 53. В целом. За - 48. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України щодо необхідності прийняття законопроекту «Про управління відходами». За основу - 40. Не принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України щодо пропозиції стосовно відзначення на державному рівні в 2022 році 100-річного ювілею та вшанування пам’яті Петрова В.С. В целом - 52. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України про необхідність захисту традиційних сімейних цінностей українського народ. В целом - 49. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо створення сучасного водно-спортивного комплексу на базі Гребного каналу у м. Запоріжжя. За основу - 39. Не принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України щодо своєчасного та достатнього фінансування установ, закладів охорони здоров’я та комунальних некомерційних підприємств, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою медичних гарантій медичного обслуговування населення. За основу - 61. В целом - 61. Принято.
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів Запорізького міського голови Запорізького району Запорізької області та Бердянського міського голови Бердянського району Запорізької області. За основу - 22. Не принято.
Повестка дня сессии исчерпан.
13:51. Сессия закрыта. Звучит гимн.
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